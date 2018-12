Bom e velho samba

O Musical Évora recebe hoje Dois em samba, show de Giovanni Berti e Eduardo Pitta, em celebração ao Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro. A apresentação ocorre na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher, às 12h30min, com entrada franca. No repertório, os músicos realizam um passeio histórico pelo estilo, com canções consagradas de mestres como Adoniran Barbosa, Dona Ivone Lara, Jackson do Pandeiro e Lupicínio Rodrigues.

Berti já atuou ao lado de nomes como Túlio Piva, Altamiro Carrillo e Moreira da Silva, participando de shows e de diversas gravações de discos. Pitta é cantor e compositor, que começou carreira na banda Se Ativa e hoje atua em carreira solo voltada ao samba.