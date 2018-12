Turnê inédita

Hoje e amanhã, Criolo realiza em Porto Alegre dois shows da nova turnê, Boca de lobo, no Opinião (José do Patrocínio, 834). Concebida a partir da faixa homônima, a apresentação ainda inédita do rapper leva ao palco um apanhado geral de toda a sua carreira. Os ingressos, entre R$ 65,00 e R$ 160,00, estão à venda na bilheteria oficial (Multisom do Bourbon Wallig) ou pelo site blueticket.com.br/grupo/opinião.

Com a companhia dos seus parceiros de longa data, DJ DanDan e Daniel Ganjaman, o artista paulistano ainda vai unir forças com outros três multi-instrumentistas, que darão um contorno diferente e híbrido a essas composições, entre o eletrônico e os instrumentos orgânicos, num caminho que dialoga diretamente com a linguagem utilizada por Criolo ao longo dos seus trabalhos.

Não faltarão, ainda, canções conhecidas, como Não existe amor em SP, Esquiva da esgrima, Menino mimado e Ainda há tempo.