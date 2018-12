Mistura de estilos

O projeto Som no Salão encerra, hoje, a programação de 2018 em grande estilo: o músico Daniel Debiagi lança álbum Sem chover nos teus olhos, a partir das 20h. O evento gratuito ocorre no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110). Quem desejar pode levar um quilo de alimento não perecível para doação.

Trata-se do primeiro disco do compositor e cantor, que tem produção musical de Marisa Rotenberg e já está nas plataformas digitais desde agosto. A MPB é a linha condutora deste trabalho, que se apresenta ritmicamente variado com samba, valsa, tango e blues, também flertando com o pop e o folk.

Sem chover nos teus olhos tem participações do cantor pernambucano Almério, da cantora paulista Bruna Caram e da gaúcha Paola Kirst. Ana Medeiros, João Petrillo, o pianista Jackson Spindler e a cantora Paola Kirst participam do show. A banda será composta por Fernando Sessé na percussão, Caio Maurente no contrabaixo acústico e Giuliano Borges na guitarra e violão.