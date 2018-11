Festival da Fronteira tem exibição de longas e curtas para mostras competitivas

Caroline da Silva, de Bagé

Seguem em Bagé, na sexta-feira (30) e no sábado (1º), as mostras competitivas de longas e curtas do 10º Festival Internacional da Fronteira, com encerramento no domingo. A premiação ocorre às 21h de sábado (1º), seguida por show de Adriana Deffenti.

No domingo, o filme convidado - Rebento - será exibido às 15h, no Centro Histórico Vila de Santa Thereza. O primeiro longa de André Morais foi filmado no Sertão da Paraíba e é protagonizado por Zezita Matos.

No mesmo dia e local, às 17h, ocorre a estreia de Zoravia, filme de Henrique de Freitas Lima. A artista do título é a homenageada da edição, com entrega do troféu São Sebastião na noite de sábado e, mais cedo, às 10h, com a abertura da exposição Impressões e interpretações – obra gráfica de Zoravia Bettiol no Museu da Gravura Brasileira, em Bagé.