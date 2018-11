Casa de cultura Mario Quintana recebe espetáculo Nus e [des]graçados

O projeto Cenas diversas: cena acessível promove hoje uma apresentação gratuita do espetáculo Nus e [des]graçados, da Bahia. A montagem pode ser vista às 20h30min, na Sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A distribuição de senhas para acessar o espaço acontece uma horas antes do início da peça.

O trabalho reúne a performer e videoartista paulistana Estela Lapponi, e o bailarino baiano Edu Ó. Os dois começaram uma parceria em 2017 e têm, em comum, um discurso sobre o pensamento decolonial e mercadológico sobre o corpo com deficiência em cena e fora dela. O espetáculo também conta com locução a cantora Joana Flor.