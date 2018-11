30 artistas devem tomar conta do Morrostock em Santa Maria

Entre amanhã e domingo, Santa Maria recebe a edição 2018 do Morrostock, com shows de cerca de 30 artistas no camping do Balneário Ouro Verde (Estrada Municipal Norberto José Kipper, s/nº). A seleção de bandas e músicos inclui expoentes nacionais e internacionais, e pode ser acessada pelo site www.morrostock.com.br. Ingressos a R$ 200,00, com direito a acampamento, pelo site Sympla. Algumas atrações do evento também se apresentam em Porto Alegre, no circuito Morrostock, a partir de hoje.

Um dos grupos que vem à capital gaúcha é o Baleia, do Rio de Janeiro. A banda sobe ao palco do Agulha (Conselheiro Camargo, 300) às 22h, para mostrar seu show pela primeira vez ao público local. Com referências que vão do indie ao jazz e à MPB, o quarteto está divulgando a primeira parte - e já disponível - de seu terceiro disco.

O mesmo espaço recebe outros dois shows da programação: a cantora e compositora Letrux está na agenda amanhã; e no sábado é vez da multi-instrumentista Bia Ferreira.

O Oculto (Moura Azevedo, 46) também recebe shows hoje e sexta-feira, a partir das 22h. Nesta quinta-feira, a proposta é uma noite de psicodelia e latinidades com Joe Silhueta, de Brasília, e banda Elegante & La Imperial, do Peru. Na sexta-feira, as atrações são os paraenses da Baudelaires, com seu power pop; o projeto psicodélico Confeitaria, de Minas Gerais; e os paranaenses da Machete Bomb, munidos de um cavaquinho com distorção.

No Morrostock, em Santa Maria, ainda constam espetáculos de nomes como Cordel do Fogo Encantando, Os Replicantes, Ninfas (Argentina), Carne Doce, Dingo Bells, Ema Stoned, Supervão e CholoPower (Peru), entre outros.