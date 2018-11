Santander cultural inaugura árvore de natalina neste sábado no Centro Histórico

Faltando um mês para as comemorações natalinas, o Santander Cultural inaugura, neste sábado (24), a tradicional árvore de natal na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre, em frente ao prédio de exposições.

O evento será composto por uma programação dupla: uma vivência natalina e uma atração musical. A Casa Árvore, que tem mais de 15 metros de altura, será aberta ao público a partir das 15h. A novidade, neste ano é uma construção cenográfica da Sala Casa do Noel dentro da árvore, onde o público pode acessar para fazer registro fotográfico. O espaço oferece lareira, boneco do papai noel e árvore decorada com 2,70 metros de altura.

A segunda atração, o show musical, está previsto para as 17h na Praça dos Cofres e será guiado pelo multi-instrumentalista argentino Marcos Pablo Dalmacio, especialista em pesquisa musicológica e interpretação de música antiga com instrumentos de época. Dalmacio é Diretor Artístico e violinista da Orquestra de Cordas da Ilha, que tem repertórios inéditos com a participação de prestigiosos solistas. A apresentação inclui desde peças da renascença interpretadas na vihuela ou no alaúde, até estreias de obras recentes para violão e orquestra.