Maria Bethânia e Zeca Pagodinho se apresentam no Araújo Vianna nesta quarta

Artistas interpretam repertório do DVD De Santo Amaro a Xerém DARYAN DORNELLES/DIVULGAÇÃO/JC

Maria Bethânia e Zeca Pagodinho apresentam o repertório do DVD De Santo Amaro a Xerém em Porto Alegre nesta quarta-feira (28). Os dois artistas sobem ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) a partir das 21h. Até o fechamento desta edição, ainda estavam disponíveis ingressos entre R$ 160,00 e R$ 400,00, pelo site Uhuu.

Constam no repertório sucessos como Negue (Adelino Moreira), Reconvexo (Caetano Veloso), Maneiras (Sylvio da Silva) e Verdade (Nelson Rufino/Carlinhos Santana). Em conjunto, eles destacam Deixa a vida me levar (Serginho Meriti/Eri do Cais) e Sonho meu (Ivone Lara/Delcio Carvalho), e algumas novidades. Entre elas estão algumas canções compostas especialmente para celebrar o encontro entre Bethânia e Zeca - como Pertinho de Salvador e De Santo Amaro a Xerém, de Leandro Fregonesi, e A Surdo 1, de Adriana Calcanhotto.