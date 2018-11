Argentino Victor Biglione se apresenta a bordo do Cisne Branco

O guitarrista e violonista argentino Victor Biglione se apresenta no barco Cisne Branco nesta terça-feira (27) à noite. O embarque é às 20h30min, no atracadouro do Gasômetro (João Goulart, 551), e o passeio acontece entre 21h e 23h. Ingressos entre R$ 60,00 e R$ 90,00 no local ou pelo site Sympla.

Ao longo de sua carreira, Biglione vem misturando bossa nova, rock, jazz e blues - dividindo palcos com artistas do calibre de Gal Gosta, Wagner Tiso, Andy Summers (The Police) e Steve Hackett (Genesis). Ele apresenta um show baseado no disco Violão de aço Brasil, que inclui interpretações para Tostão, de Milton Nascimento, e As rosas não falam, de Cartola. A trajetória do músico inclui um Grammy Latino.