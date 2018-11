Praça Paris encerra ciclo de novembro no Cineclube Torres

O longa-metragem Praça Paris, de Lúcia Murat, encerra o ciclo de novembro do Cineclube Torres, dedicado à Consciência Negra. A sessão acontece às 20h, no Auditório José Antônio Picoral (rua José A. Picoral, esquina com a XV de Novembro, em Torres). A entrada é franca.

No enredo, uma terapeuta portuguesa que trabalha em uma universidade no Rio de Janeiro atende uma ascensorista do mesmo local. Ao longo das sessões , ela se depara com uma realidade violenta: a paciente, negra e moradora de uma favela, foi estuprada pelo próprio pai quando criança, e seu irmão é um perigoso bandido que está na prisão. Enquanto a terapeuta começa a se sentir ameaçada, a ascensorista passa a vê-la como alguém essencial em sua vida.

O longa ganhou dois prêmios no Festival do Rio, no ano passado.