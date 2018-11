Multipalco e Unimed-RS se unem para finalizar Teatro Oficina

Cristiano Vieira

Até junho de 2019 deve estar finalizada mais uma etapa do Multipalco Eva Sopher. Uma parceria assinada nesta quinta-feira (22), entre a Unimed RS e a Fundação Theatro São Pedro, repassará R$ 1 milhão para as obras do Teatro Oficina, espaço com galerias e espaços móveis para 200 espectadores.

Destinado à criação de espetáculos e propostas experimentais, o Teatro Oficina tem 350 metros quadrados, camarins, banheiros e salas de apoio. Conforme o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Holfeldt, a expectativa é abrir as portas do espaço mesmo após a mudança de governo. “Faltarão alguns detalhes, como frisas, mas o essencial para o Teatro Oficina funcionar está finalizado”, conta ele.

Com a parceria, o local se chamará Teatro Oficina Unimed-RS, funcionando no primeiro piso do Multipalco Eva Sopher e acesso direto pela Rua Riachuelo. Conta com um hall, praticamente finalizado. “Agora vamos bater na porta do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) propondo parceria para oferecer vinho e suco de uva aqui no Oficina”, antecipou Hohlfeldt.

O presidente da Unimed-RS, Nilson May, destacou que o patrocínio é uma maneira de retribuir o que a comunidade gaúcha deu à cooperativa médica ao longo das últimas décadas. O contrato prevê o repasse de R$ 300 mil de patrocínio e R$ 700 mil de recursos captados via Lei de Incentivo à Cultura (LIC).

Iniciado em 2003, o Multipalco Eva Sopher está praticamente concluído externamente – mas, por dentro, ainda há muito o que fazer. Além do Teatro Oficina, outro grande desafio é retomar a construção do Teatro Italiano, com capacidade para 500 pessoas, palco móvel e modernos equipamentos.