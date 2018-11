Segunda Semana do Patrimônio Cultural destaca espaços históricos de Porto Alegre

Totalmente gratuita, a Segunda Semana do Patrimônio Cultural, promovida pela Coordenação da Memória da Secretaria Municipal da Cultura, tem sua abertura oficial nesta segunda-feira (26), a partir das 9h30min, no Palácio da Justiça (praça Marechal Deodoro, 55). Na sequência, ocorre a palestra As contribuições dos açorianos na formação urbana do Sul do Brasil e Porto Alegre, com a professora da Ufrgs Luisa Durán Rocca. À tarde, a partir das 14h, haverá visita guiada ao edifício, que é ícone da arquitetura moderna, projeto dos arquitetos Luiz Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet. Às 16h, o professor Luís Henrique Luccas ministra a palestra Panorama da arquitetura moderna em Porto Alegre, no Memorial do Judiciário (que, na quinta-feira, sedia o painel Instituições de memória e patrimônio), que fica no mesmo prédio.

Às 14h desta segunda-feira, também tem visita multissensorial no Museu Joaquim José Felizardo (João Alfredo, 582), que fica no Solar Lopo Gonçalves. Até sábado, fica aberta no Arquivo Histórico Moysés Vellinho (Bento Gonçalves, 1.129) uma exposição sobre a obra do arquiteto Christiano Da La Paix Gelbert.

Amanhã, às 14h30min, uma edição especial da Linha Turismo Zona Sul sai da Travessa do Carmo, 84, junto ao Largo Zumbi dos Palmares. Às 18h45min, ocorre oficina de Escrita Criativa na Casa Godoy (Independência, 456). Na sexta-feira, às 10h, acontece a palestra Mercado Público: patrimônio de Porto Alegre, no Auditório Poente da Escola de Engenharia da Ufrgs (Osvaldo Aranha, 99).

No sábado, às 9h30min, tem Viva Porto Alegre a Pé - especial Zona Rural. O ponto de encontro será em frente ao Paço (praça Montevidéu, 10). Às 10h e às 11h, as atrações ocorrem no Arquivo Histórico Moysés Vellinho, com visita à sede, seguida de concerto da Banda Municipal. Ainda há uma série de visitas e oficinas previamente agendadas para escolas públicas e privadas e funcionários da prefeitura em prédios públicos.