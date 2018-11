Teatro de Arena recebe monólogo sobre Olga Benário entre sexta e domingo

O Teatro de Arena de Porto Alegre recebe, de sexta-feira (23) a domingo (25), às 20h, o monólogo Olga, premiado em várias categorias (melhor texto, melhor atriz, melhor direção e melhor monólogo) na V Maratona de Monólogos, em Canela.

A peça, adaptada e representada por Edelweiss Ramos e dirigida por Luana Serrão, destaca a última noite de Olga Benário Prestes no campo de concentração. Trabalhando as emoções da personagem, com o público muito próximo, o monólogo possibilita mostrar a força e o preparo daquela mulher que desafiou conceitos e se tornou um ícone de resistência contra o nazismo.