Porto Alegre realiza segunda edição da Semana do Patrimônio Cultural

A Secretaria Municipal da Cultura promove a partir deste sábado (24) a 2º Semana do Patrimônio Cultural. Executadas pelo Centro de Pesquisa Histórica da Coordenação da Memória Cultural, Museu Joaquim Felizardo, Arquivo Histórico Moysés Vellinho, PAC Cidades Históricas, EPAHC, Coordenação de Artes Plásticas e Cinemateca Capitólio, as atividades gratuitas ocorrem até 1 de dezembro. Serão mais de 20 atrações em diversos locais da Capital, com objetivo de marcar a importância do Patrimônio Cultural e oportunizar o reconhecimento da cidade a partir do olhar diferenciado da história e memória, fortalecendo o sentido de pertencimento.

Às 10h de sábado, tem uma versão especial Cidade Baixa do Viva Porto Alegre a Pé, mostrando o bairro sob significativa histórica. O encontro será em frente ao Centro Olaria (Lima e Silva, 776). Já às 14h, o ponto de encontro será a Praça da Matriz, junto ao Monumento a Júlio de Castilhos, para visita à Cúria e Catedral Metropolitana e ao Solar dos Câmara.

No domingo, o Viva o Centro a Pé inédito será na rua Voluntários da Pátria, com saída do Largo Glênio Peres (portão central do Mercado Público). Em caso de chuva, esses eventos serão cancelados.