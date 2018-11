Sarau da Casa do Artista Riograndense tem atrações gratuitas neste sábado

Neste sábado (24), a partir das 15h, ocorre mais um Sarau da Casa do Artista Riograndense. Serão três horas de atrações culturais gratuitas, na rua Anchieta, 280 (bairro Glória). Entre as atrações confirmadas, estão Encruzilhada do Samba, banda Pikardia, Raízes d'África, violonista Silfarnei Alves e radioteatro com moradores e artistas convidados. A edição conta com o apoio de Sindimusirs, Asdiba e Sated-RS.

Os saraus são uma forma de valorizar a arte, os artistas residentes e solidários, promover a cultura e auxiliar no sustento da instituição, que sobrevive apenas de doações. Quem quiser pode colaborar com alimentos não perecíveis, litros de leite ou quantias financeiras.