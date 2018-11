Parque da Redenção recebe festival de blues e jazz neste sábado

Das 11h às 19h de sábado, o Parque Farroupilha (Redenção) é palco para a quarta edição Festival BB Seguros de Blues e Jazz. Com entrada franca, a programação conta com shows de nomes como Lil'Jimmy Reed e Pepeu Gomes.

Ainda na manhã, a agenda inclui show da BB Seguros Jazz Band, formada especialmente para a ocasião. No repertório, faixas como Georgia on my mind (Ray Charles) e I've found a new baby (Ethel Waters). Em seguida ao meio dia e às 13h, se apresentam, respectivamente, Mari Kerber e o Bando. A jovem pianista tem ganhado projeção como instrumentista improvisadora e está prestes a lançar dois álbuns em projetos distintos; já o grupo mineiro preparou um repertório especial dedicado a Jimi Hendrix.

No começo da tarde, as atrações são o gaiteiro Renato Borghetti (14h10min), com seu repertório autoral; Leo Gandelman (15h15min), com um show em que interpreta versões instrumentais inusitadas dos Beatles.

Lil' Jimmy Reed (16h20min) e Pepeu Gomes (17h40min) são os dois últimos a subirem ao palco. "Bluesman" de Lousiana, nos Estados Unidos, o guitarrista está com 80 e é visto como um símbolo do blues tradicional. Ao longo de sua carreira, dividiu palcos com B. B. King, entre outros artistas.

Já Pepeu Gomes foi incluído na regista guitar world como um dos 10 melhores guitarrista no mundo na categoria world music. O músico iniciou a carreira aos 14 anos, fez história com os Novos Baianos e apresenta ao vivo seu lado instrumental - com repertório calcado no álbum Alto da Silveira e no universo do blues.