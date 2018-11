Marcelo Corsetti lança CD e livro em Porto Alegre

O guitarrista Marcelo Corsetti apresenta seu novo trabalho, Tri-Óh, nesta quinta-feira (22), às 20h, no Teatro da Santa Casa (Independência, 75). Depois de 15 anos tocando sempre ao lado do grupo Xquinas e, mais recentemente, realizando apenas shows, o guitarrista lança CD com músicas inéditas. Ele vem acompanhado por Gustavo Laydner (bateria), Henrique Mello (contrabaixo e voz), Jackson Spindler (piano) e Igor Conrad (guitarras e violões). E ainda traz para o set musical a participação do guitarrista Guilherme Zanini. Ingressos a R$ 40,00.

Corsetti já lançou 11 álbuns e dois DVDs. Produziu discos para Bebeto Alves e Adriana Deffenti, entre outros. A ocasião marca também o lançamento do livro Uma vida em jogos - Uma história através de música e esporte (julho de 2018, 238 págs.), sua primeira incursão no mundo das letras. Escrita pelo próprio guitarrista, é uma autobiografia narrada em sintonia com os ciclos dos Jogos Olímpicos.

A obra nasce do primeiro contato do músico com as Olimpíadas de Montreal em 1976. Em um ritmo leve, a história se desenvolve em ciclos de quatro anos. Em 2014, ele viveu a participação do seu filho nos Jogos Olímpicos da Juventude de Nanjing. Alegrias, tristezas, perdas e, acima de tudo, o amor pela família, pelos esportes e pela música são a essência da narrativa da publicação.