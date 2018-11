Instituto de Artes Visuais abre três exposições gratuitas na CCMQ nesta quarta

Nesta quarta-feira (21), às 19h, o Instituto Estadual de Artes Visuais (Ieavi) abre três mostras gratuitas nas galerias da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ - Andradas, 736), com visitação até 23 de dezembro. Lívia Auler apresenta as fotografias de Afeto rígido no Espaço Maurício Rosenblatt, no 3º andar da CCMQ. A artista usa fragmentos da história da avó materna para falar sobre a condição da mulher: o lugar imposto à ela, suas relações com o mundo, uma cidade do Interior, instituições, a rua, o público, o privado, a loucura, o sufocamento, a repressão e a opressão. A terra vermelha das Missões é o cenário para as imagens.

Já Ana Paula da Cunha mostra o resultado da sua pesquisa em poéticas visuais na Fotogaleria Virgílio Calegari, no 7º andar, com Cor maravilha: a reorigem do mundo. Na Galeria Augusto Meyer (3º andar), Martin Heuser, Raquel Magalhães, Alexandre Copês e João GG, apresentam Philosofreak.