Canoas Jazz abre inscrições para retirada de ingressos

Estão abertas as inscrições para retirada de convites para o 8º Canoas Jazz, que ocorre no dia 23 de novembro, no Centro de Eventos do ParkShopping Canoas. Os interessados devem acessar a página do evento e marcar o local de retirada dos bilhetes. O número é limitado a três por pessoa.

Uma das referências dos festivais de música do Brasil, o Canoas Jazz terá como atração principal o cantor João Bosco, que sobe no palco às 21h para desfilar alguns dos sucessos dos seus mais de 40 anos de carreira.