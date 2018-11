Mostra Sesc de Cinema promove sessões comentadas na Sala Redenção

A Mostra Sesc de Cinema promove duas sessões comentadas nesta semana, na Sala Redenção (Paulo Gama, 110). As atrações são os curtas-metragens Mãe dos monstros, de Julia Zanin de Paula, e Cosme, de Luciano Scherer. Os diretores participam da atividade, hoje, às 16h. Amanhã, no mesmo horário, Carlos Nazario comenta a exibição do seu curta Secundas. A programação tem entrada franca.

As atrações desta segunda-feira destacam, respectivamente, uma garota perseguida por uma trupe circense e um cantor e compositor desconhecido. Já Secundas é um documentário sobre as ocupações nas escolas do Rio Grande do Sul, em 2016. A exibição do filme de Carlos Nazario é acompanhada por apresentação do filme Flecha dourada, de Cíntia Domit Bitta. O projeto destaca lutadores que voltam ao ringue após 50 anos para reviver a era gloriosa do catch catarinense.