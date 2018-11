Mark Lilla e Luiz Felipe Pondé debatem no último Fronteiras do Pensamento do ano

Um debate entre o cientista político e historiador norte-americano Mark Lilla e o filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé é a atração do Fronteiras do Pensamento hoje à noite. O encontro marca o encerramento da edição 2017 do ciclo de conferências e começa a partir das 19h45min, no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110). Ingressos pelo call center (51) 4020-2050.

Lilla dedica-se à intelectual, com foco no pensamento político e religioso do Ocidente. Autor de A mente imprudente - Os intelectuais na atividade política, que traz um perfil de pensadores que fecharam os olhos ao autoritarismo, ele vai falar sobre o tema identidade e solidariedade.

O tema da palestra de Pondé é ciência política cética. O brasileiro publicou livros como O homem insuficiente, Guia politicamente incorreto da filosofia e Amor para corajosos: reflexões proibidas para menores.