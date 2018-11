Na quinta-feira, o Gravador Pub recebe Zé do Pandeiro & Banda A Charanga com o show autoral Boa música do Sul do Brasil, que mescla afro-samba, samba de porongada, soul, pop rock, música alternativa, folk e jazz.

Zé do Pandeiro tem 25 anos de carreira e promete novidades para 2019. Ex-integrante e mentor da banda Serrote Preto, prepara, agora, um novo show. Ingressos a R$ 20,00.