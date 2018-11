Recital de dança

Após o sucesso da primeira edição, o Recital Rony Leal retorna para valorizar obras do ballet clássico de repertório. Idealizado por Rony Leal, uma das figuras mais importantes da dança em Porto Alegre, o espetáculo reúne sete escolas da Capital em uma apresentação única, na quinta-feira, às 20h, no Teatro Renascença.

No repertório, Pas de Deux, Pas de Trois e Pas de Quatre (coreografias com dois, três ou quatro bailarinos) de grandes obras como O lago dos cisnes; O corsário; Giselle e Paquita. Os ingressos custam R$ 50,00. Um pouco antes, às 16h, ocorre o chá de repertório, no saguão do Centro Municipal de Cultura, com entrada franca.