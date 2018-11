Linguagem híbrida marca quinta edição do festival Kino Beat, em Porto Alegre

Música, cinema, teatro, artes visuais e as combinações possíveis entre essas linguagens: o festival Kino Beat chega à quinta edição, com atividades a partir desta terça-feira (13) em Porto Alegre. A programação inclui shows musicais, performances audiovisuais, mostra de vídeo, seminário e oficinas -, com ações espalhadas em uma agenda que vai até 13 de janeiro, sempre gratuitamente, em diferentes espaços culturais da cidade.

A abertura acontece hoje, com espetáculo do grupo francês Tempest, às 20h, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665). O projeto, capitaneado por Antoine Schmitt e Franck Vigroux, é o primeiro de uma série que vai trazer trabalhos de cerca de 50 artistas a Porto Alegre, entre expoentes locais, nacionais e de fora do Brasil.

A atração ilustra a proposta do festival. Ao associar os instrumentos analógicos de Vigroux e algoritmos visuais de Schmitt, o duo busca criar um universo caótico - para manipular forças internas, dando formas audiovisuais que se desenvolvem no tempo, com variações de estabilidade.

Mas a participação dos franceses é só o começo de uma programação, que, pela primeira vez, tem um tema principal. Com curadoria de Gabriel Cevallos, a seleção tem como norte a abundância – questão que ele vê como paradoxal. “Temos tanto e ao mesmo tempo tão pouco, seja em ideias, recursos naturais, recursos tecnológicos ou sob a perspectiva do conhecimento humano”.

A quinta edição do evento também é a mais longa até então: são 22 atrações ao vivo, ao longo de 11 dias, além de outras participações. A partir de 4 de dezembro, por exemplo, o público poderá conferir a exposição coletiva Lento crepúsculo, nas Pinacotecas Rubem Berta e Aldo Locatelli. Diferentes artistas foram convidados a apresentar obras que destacam a dimensão do termo “abundância” e que exploram os seus possíveis transbordamentos: de informações, de discursos, de crises, de sentimentos, e até mesmo os reflexos ambientais.