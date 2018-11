Banda AfroEntes apresenta canções autorais nesta quarta no Salão de Atos da Ufrgs

A Banda AfroEntes é atração, nesta quarta-feira (14), do projeto Som no Salão. No programa estão canções autorais do coletivo formado por Nina Fola (voz e percussão), Nilson Tòkunbò (baixo, cavaquinho e vocais) e Vladimir Rodrigues (violão, guitarra e vocais). O show começa às 20h no Salão de Atos da Ufrgs.

O repertório é composto, basicamente, por canções autorais, mesclando a tradição de matriz africana com a sonoridade contemporânea, em temas dançantes, reflexivos e afirmativos.

Para o espetáculo estão confirmadas as participações das cantoras Loma e Negra Jaque, os músicos Ìdòwú Akínrúlí e Edu do Nascimento, e a declamadora Marieta Silveira. Ainda participam Josi Abidemi (backing vocals) e Eduardo Pacheco (percussão).

A entrada é franca, obedecendo a ordem de chegada. Serão aceitas doações de 1 kg de alimento não perecível, beneficiando os projetos Ori Inu Ere e Casa do Hip Hop. No hall do Salão de Atos haverá o Bazar Afro, reunindo afroempreendedores e artesãos, com produção voltada para a identidade étnica.