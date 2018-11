MGMT estreia em Porto Alegre em show no Araújo Vianna nesta terça

Pouco mais de 10 anos após impactar o cenário indie com seu álbum de estreia, Oracular spectacular (2007), o MGMT toca em Porto Alegre pela primeira vez. Os músicos sobem ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) às 21h. Até o fechamento desta edição, havia ingressos disponíveis no site Uhuu por valores a partir de R$ 130,00.

Formado em 2002 por Ben Goldwasser e Andrew VanWyngarden, o grupo norte-americano está divulgando seu quarto e mais recente disco. Little dark age (2018) dá sequência a uma carreira calcada na mistura entre o indie pop e a psicodelia, entre outros gêneros.

Além de novidades como Me and Michael, James e When you die, o repertório do MGMT conta com faixas dos outros registros - incluindo Electric feel, Kids e Time to pretend, hits do primeiro trabalho de estúdio.