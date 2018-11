Vera Decó inaugura primeira exposição individual em Porto Alegre

A artista Vera Decó apresenta pinturas sobre tela em sua primeira exposição individual. Com o título de A cor da estação, a mostra tem abertura nesta segunda-feira (12), no passeio central da Galeria Moinhos de Vento (Independência, 1.211). A atividade acontece das 18h às 21h, e o material pode ser visto até o dia 30 de novembro.

Ao todo são 16 telas, nas quais Vera apresenta imagens de vegetação, flores e paisagens nas cores predominantes e tonalidades que remetem a cada estação do ano.

No recorte proposto por ela, entram em pauta o vermelho, o calor e a energia típicas do verão; o amarelo característico do outono; o azul no inverno; e o verde primaveril.