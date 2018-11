Aberta nova venda de ingressos para show de Ed Sheeran em Porto Alegre

A turnê "Divide" no Brasil faz parte da plataforma Live Music Rocks Christopher Polk/Getty Images for iHeartMedia/AFP/JC

Devido ao sucesso de vendas, uma nova carga de ingressos já está disponível para o show do Ed Sheeran em Porto Alegre, no dia 17 de fevereiro, na Arena do Grêmio. O primeiro lote de entradas foi esgotado em menos de 24 horas após ser aberto ao público geral, na segunda-feira (5). A busca pelos ingressos para o show do cantor em São paulo foi tão grande que a produção do evento propos uma apresentação extra na Capital paulista. O evento vai ocorrer nos dias 13 e 14 de fevereiro no Allianz Parque.