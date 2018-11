O projeto Antenna Ao Vivo traz para Porto Alegre, neste sábado (10), a banda As Bahias e a cozinha mineira apresentando, pela primeira vez na capital gaúcha, o show do seu mais recente e elogiado álbum, Bixa. O grupo paulista, liderado pelas vocalistas trans Assucena Assucena e Raquel Virgínia mais o guitarrista Rafael Acerbi, mostrará no Bar Opinião, a partir das 20h, as canções do novo trabalho que estabelece um diálogo com o disco Bicho, lançado pelo ícone Caetano Veloso há 40 anos.

Os ingressos para a apresentação estão à venda com preços a partir de R$ 50,00 para quem doar 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento; R$ 40,00 para quem tem direito à meia-entrada e R$ 80,00 no valor inteiro. As compras antecipadas podem ser feitas em www.blueticket.com.br e nas Lojas Multisom.