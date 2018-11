Show de humor Com a corda toda segue em cartaz na capital gaúcha

Segue em cartaz, no Auditório da Amrigs, o show de humor Com a corda toda. No elenco, os humoristas André Damasceno, Dudu Weber, Índio Behn e Maikinho Pereira.

O espetáculo tem stand up, música, personagens e números com a plateia. A ideia é fazer a plateia rir do início ao fim. Apresentações sempre aos sábados, até 24 de novembro, às 21h, com ingressos a R$ 50,00. Exceção: 17 de novembro, início às 21h30min.