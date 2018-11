Porto Alegre recebe terceira edição do festival de dança Gestos Contemporâneos

Com o objetivo de ampliar a visibilidade da produção de dança no Brasil e no Rio Grande do Sul, acontece neste fim de semana a terceira edição do Festival Gestos Contemporâneos, com atividades no Theatro São Pedro e no Sesc. Ingressos a R$ 20,00 para público em geral, com desconto para portadores do cartão Sesc.

Na sexta-feira (9) tem Diálogos da dança, a partir das 17h, na Sala da Música do Multipalco. Já o Gran Fuleiro Circus se apresenta às 20h, na Concha Acústica, com entrada franca. Às 21h, o palco do Theatro São Pedro recebe Balada da Virgem em nome de Deus, da Cia. Carne Agonizante (SP).

Sábado (10) tem novamente Diálogos da dança, no Multipalco, e, às 21h, a Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul sobe ao palco do teatro. No domingo, às 18h, Fisiologia do desespero, de Eva Schul, é atração às 18h no Teatro do Sesc Centro. Logo após, às 20h, a Geda Cia. de Dança se apresentação no Theatro São Pedro e, às 21h, tem Patas arriba, também no São Pedro.