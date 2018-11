Mostra baseada em frase de Carl Segan é atração no Clube de Cultura

Para além do futuro é composta por 16 imagens no tamanho 40x60cm REPRODUÇÃO/JC

Fotógrafa, artista visual e produtora cultural, Marlene Reinaldo inaugura nesta quinta-feira (8), às 19h, a exposição Para além do futuro. O material pode ser visto na Galeria Espaço André Paulo Franck, no Clube de Cultura (Ramiro Barcelos, 1.853). As visitações ocorrem até 30 de novembro - sempre à noite, das 18h às 22h.

A série é composta por 16 imagens no tamanho 40x60cm. Para o desenvolvimento, Marlene se baseou em afirmação de Carl Segan: "O número de estrelas no universo é maior do que todos os grãos de areia em todas as praias do planeta Terra".

A artista uniu elementos orgânicos, luz e água e produziu imagens macro na tentativa de reproduzir cenas de uma viagem pelo espaço sideral, até a suposta chegada no terreno arenoso de Marte. Quem assina a curadoria é Ricardo Esteves.