Vencedores do Prêmio Sesc de Literatura autografam obras nesta quinta

Nesta quinta-feira (8), o Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665) recebe o lançamento das obras vencedoras no Prêmio Sesc de Literatura 2018. O evento, às 19h, contará com as presenças do porto-alegrense Tobias Carvalho, vencedor da categoria Conto com As coisas, e a carioca Juliana Leite, vencedora na categoria Romance, com Entre as mãos.

Ambas as obras são publicadas e distribuídas pela editora Record, com tiragem inicial de 2 mil exemplares. Os autores participam ainda de um debate mediado pelo analista de cultura do Departamento Nacional do Sesc, Henrique Rodrigues. Mais informações pela internet