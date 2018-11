Pedrinho Figueiredo recebe Leandro Maia em conversa musical nesta quinta

A segunda temporada do projeto Toque Show tem seu quinto convidado nesta quinta-feira (8) à noite. Desta vez, o anfitrião Pedrinho Figueiredo recebe Leandro Maia. O bate-papo musical acontece a partir das 20h, no Galpão do Vila Flores (São Carlos, 753), com ingressos a R$ 30,00.

Na ocasião, Maia vai compartilhar experiências relacionadas ao seu doutorado em composição de canções, desenvolvido ao longo dos últimos três anos na cidade de Bath, na Inglaterra. O tema de suas pesquisas passa por Ivan Lins, com quem já se apresentou em Porto Alegre em duas oportunidades, e pelo trabalho da compositora pelotense Dona Conceição.

A edição também marca um reencontro: há 10 anos, Leandro Maia lançava seu primeiro disco, Palavreio, produzido justamente por Pedrinho Figueiredo.