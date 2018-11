Escrita criativa é tema de palestra na Feira do Livro

Nesta quinta-feira (8), o diretor da AGE Editora e professor Paulo Flávio Ledur ministra a palestra O domínio da gramática e a escrita criativa, a partir das 16h. O evento, que integra a programação da Feira do Livro, acontecerá na Sala O Retrato do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo.

Ledur vai abordar a importância que tem o domínio da norma gramatical no desempenho da escrita criativa a partir da certeza de que as ideias do autor precisam fluir espontaneamente, livres de barreiras como as dúvidas relativas à gramática da língua. A entrada é franca.