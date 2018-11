Harmonica como poesia de Maria Carpi, é aberta a 64 edição da Feira do Livro

Luis Filipe Gunther

Ao som da música tema da Feira do Livro de Porto Alegre, o evento mais tradicional da literatura gaúcha foi aberto na noite desta quinta-feira (1). A arranque foi dado com um poema da patrona da feira, Maria Carpi, lido pela atriz Sandra Dani que, em seguida, saudou lideranças políticas, direção dos patrocinadores e referencias literárias presente na cerimonia.

Após o hino nacional, o presidente da Câmara Rio-grandense do Livro, Isatir Antonio Bottin Filho, subiu ao palco do teatro Carlos Urbim para abrir os discursos que dão inicio a 64ª edicão do encontro literário. Filho aproveitou o momento para explicar o significado do tema Livro livre, um mundo na praça. Complementou dizendo sobre os 18 dias do evento, que terão mais de 600 atividades e que tem como função estimular o gosto pela leitura e aproximar os mais jovens.

Na sequência, Carpi abriu sua fala comentando sobre a importância da poesia na sociedade. “Minha árvore eu a vi passa, não era um secto de folhas tombadas, mas sim uma romaria de pássaros puxando uma luz. A arvore parou e disse: ainda não estas madura”, recitou.

A consulesa da República Tcheca, Pavla Havrilíková, país homenageado nesta edição, agradeceu pelo convite da Câmara. Ela se emocionou a falar da honra de ver as bandeiras tcheca e gaúcha lado a lado. Ela relembrou o episódio da independência do país europeu em 1991, que reafirmou a excelência da literatura da tcheca.

Representando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Patrícia Langlóis, diretora do Instituto Estadual do Livro, também agradeceu autoridades políticas. Em seus discurso, Langlóis falou sobre a importância da poesia para que as pessoas convirjam ideias e citou, como uma das precursoras desse movimento, a Maria Carpi. De acordo com a diretora, a poesia de Carpi ultrapassa as fronteiras gaúchas, se expandindo nacionalmente e internacionalmente, o que torna ela uma das maiores escritoras.