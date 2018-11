Quarta edição do POA Jazz Festival tem expoentes estaduais, nacionais e internacionais

Rudresh Mahanthappa é atração do primeiro dia do festival JIMMY KATZ/DIVULGAÇÃO/JC

O POA Jazz Festival chega à sua quarta edição no próximo fim de semana, quando o Centro de Eventos do BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300) vai receber nove espetáculos. A lista de atrações inclui expoentes estaduais, nacionais e internacionais, além de uma série de atividades paralelas, como lançamentos de livros, masterclasses e debates.

A programação principal tem ingressos por valores a partir de R$ 90,00 por noite, nas lojas Multisom ou pelo site Blue Ticket. Há também a comercialização de um passaporte para as três datas em que ocorrem os shows, pelo valor de R$ 210,00.

Sete vezes eleito como sax alto do ano pela crítica internacional, o italiano de origem indiana Rudresh Mahanthappa é um dos destaques do primeiro dia. Com mestrado em composição de jazz, o músico tem como influências o indiano Kadri Gopainath, com quem dividiu o palco entre 2005 e 2008, e também nomes como Brecker Brothers, David Sanborn, Grover Wahsington Jr. e Miles Davis. Também no dia em que o festival tem início, se apresentam Marmota Jazz em parceria com Pedro Verissimo, já conhecidos pelo público gaúcho, e as argentinas da Bourbon Sweethearts, que já fizeram show no Estado. O trio feminino se dedica à sonoridade da primeira metade do século XX, explorando o swing, calipso, blues e jazz.

Também vem da Argentina uma das atrações de sábado, o quinteto comandado pelo trompetista Mariano Loiácono. O artista já tocou com nomes reconhecidos do jazz contemporâneo e teve o disco What's new? considerado um dos melhores de 2012 pela revista norte-americana Jazz is. Também se apresentam no dia os grupos de Vitor Arantes, que busca englobar de maneira autoral a música de ícones como Hermeto Pascoal e Avisha Cohen, e do baterista e compositor Edu Ribeiro, premiado no Grammy.

Os espetáculos de domingo são todos nacionais. O Instrumental Picumã representa o Rio Grande do Sul, e seus integrantes buscam dialogar com a sonoridade típica da música gaúcha. Também é vez de Maurício Einhorn, o maior gaitista brasileiro, em atividade com Nelson Faria e Guto Wirtti; e do Gilson Peranzzetta trio, que aproveita a ocasião para lançar o disco Tributo a Oscar Peterson, considerado um dos mais importantes pianistas da atualidade.

O evento tem curadoria de Carlos Badia e celebra o trabalho do jornalista e crítico musical Zuza Homem de Mello. O próprio homenageado autografa o livro Copacabana - a trajetória do samba-canção, no sábado, das 17h às 19h. O evento também conta com presença de Eduardo Osório, que vai autografar Negras melodias.