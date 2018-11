Documentário marca estreia de Maria Clara Escobar em longas

A Sessão Accirs (Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul) desta terça-feira (6) exibe Os dias com ele, de Maria Clara Escobar. O documentário poderá ser visto no Cine Bancários (Gen. Câmara, 424), às 19h, com entrada a R$ 12,00.

Na produção, a diretora mistura registros ficcionais e documentais para mostrar a relação com seu pai, Carlos Henrique Escobar, filósofo, dramaturgo, poeta e professor, autor de mais 30 livros. Preso e torturado durante o governo militar, ele se exilou em Portugal, ficando afastado da família.

Nascida em 1988, portanto, após a saída dos militares da presidência, Maria Clara cresceu longe do pai e busca, com sua estreia em longas-metragens, compreender quem é Carlos Henrique e a experiência que viveu.

Ao final da exibição, haverá debate com o crítico de cinema e psicanalista Enéas de Souza e mediação de André Kleinert.