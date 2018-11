Gustavo Telles & Os Escolhidos se apresentam em Porto Alegre

Repertório do espetáculo é formado por todas as músicas do álbum mais recente de Telles RODRIGO MARRONI/DIVULGAÇÃO/JC

A Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085) será palco para Gustavo Telles & Os Escolhidos nesta segunda-feira (5) à noite. Com entrada franca, a apresentação está marcada para 20h e é seguida de exibição do videoclipe de Não, não sei, enfim, em primeira mão.

O repertório do espetáculo é formado por todas as músicas do álbum mais recente de Telles, lançado digitalmente em 2017 e em CD em 2018. Encarregado de voz e bateria ao vivo, o artista é acompanhado por Murilo Moura (teclados e vocal), Edu Meirelles (baixo) e Daniel Mossmann (guitarra).

Já o videoclipe foi gravado em junho, com direção de Boca Migotto, e tem como protagonista os atores Bruno Krieger e Carina Dias. A narrativa retrata o término de um relacionamento.