O espetáculo Ele ainda está aqui é atração no Teatro Unisinos

Com texto e direção assinados por Silvio Guindane, o espetáculo Ele ainda está aqui traça o paralelo de três vidas, completamente distintas, que se cruzam para discutir seus respectivos futuros a partir do que lhes restam no presente: uma herança.

Recheada de humor, a peça tem em seu elenco Luana Piovani, Thelmo Fernandes e Omar Menezes. A comédia tem sessões sexta-feira e sábado, às 21h, e domingo, às 19h, no Teatro Unisinos (Nilo Peçanha, 1.600). Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada); R$ 40,00 (solidário, inclui a doação de um litro de leite) ou R$ 70,00 (inteiro.