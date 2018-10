Orquestra Jovem do RS apresenta concerto na Santa Casa nesta quarta

O Teatro do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa recebe nesta quarta-feira (31) o concerto da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS), às 19h, com entrada franca. A apresentação levará ao palco diversos irmãos que frequentam juntos as aulas da OJRS.

No repertório, destaque para canções de animações e trilhas conhecidas, como A bela e a fera; Rei leão; Pantera cor de rosa, e E.T., entre outras música representativas para crianças, adolescentes e adultos.

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul proporciona formação profissional na área da música instrumental, inclusão social, geração de renda e oportunidades de vida a mais de 100 crianças e jovens da Grande Porto Alegre.

Estudantes da rede pública de ensino, na faixa etária de 10 a 24 anos, formam o público alvo que compõe o corpo orquestral.