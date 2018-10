Fafá de Belém interpreta álbum de Luiz Coronel em show na capital gaúcha

Lançado em setembro do ano passado, CD e livro Cantos de Leontina das Dores, de Luiz Coronel e parcerias, será interpretado nesta quarta-feira (31), na íntegra, por Fafá de Belém com a participação especial de Renato Borghetti. A apresentação começa às 20h, no Teatro do Bourbon Country, e integra a série Concertos Comunitários.

As letras e canções foram criadas no auge da Califórnia da Canção de Uruguaiana, anos 1970, e concluídas ao longo do tempo. O trabalho apresentado por Coronel é uma produção continuada, assumindo a forma de um musical ou ópera rural, na obra elaborada.

Fafá de Belém preparou-se durante dois anos para o projeto. Para a cantora, a mistura de muitas mulheres contidas em Leontina fazem a diversidade de sua trajetória e força da feminilidade até os dias atuais.

Com regência de Evandro Matté, o espetáculo tem entrada franca. Retirada de ingressos (limitados a dois por pessoa) na bilheteria do teatro, no hipermercado Bourbon Country ou no Zaffari Higienópolis.