Sarau voador homenageia Vinicius de Moraes nesta terça

O Sarau Voador realiza nesta terça-feira (30) mais uma edição no Foyer do Theatro São Pedro, desta vez em homenagem ao mestre Vinicius de Moraes. Com o tema Bênção, Poetinha, a atriz Deborah Finocchiaro recebe a cantora Anaadi, o maestro do Expresso 25 Pablo Trindade e o artista visual Alexandre Carvalho, que fará ilustração ao vivo. O sarau ocorre às 19h e a entrada é gratuita.

Gaúcha de Porto Alegre, destaque do programa The Voice em 2013, Anaadi foi indicada a três categorias do 19º Grammy Latino. É a única representante do Brasil na disputa de Gravação do Ano. A cerimônia acontece no dia 15 de novembro, nos EUA.

Já o maestro, compositor e arranjador uruguaio Pablo Trindade-Roballo é regente e diretor do grupo Expresso 25.