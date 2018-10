Conversas criativas tem edição sobre dança

A edição deste mês do projeto Conversas criativas leva para a Casa de Cultura Mario Quintana um encontro para falar sobre dança. A roda de conversa, nesta terça-feira (30) terá o curador do projeto A Casa Dança, Marco Fillipin; o diretor da CCMQ, Jessé Oliveira; a gestora-geral do Plano Anual de Atividades, Cida Herok, e os grupos/artistas que se apresentaram este ano, como Renata de Lélis, Thaís Petzhold, Robson Lima Duarte e Bodh Sahaj.

O evento é gratuito e aberto ao público. Ele começa às 19h, na sala A2B2.