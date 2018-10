O anexo secreto é atração no Teatro do Sesc Centro

O diário de Anne Frank é um dos mais famosos escritos sobre a Segunda Guerra Mundial. Baseado no livro de memórias da jovem judia, o Grupo Raiar Produções apresenta o espetáculo O anexo secreto hoje, às 15h, e amanhã e quarta-feira, às 10h e às 15h, no Teatro do Sesc Centro (Alberto Bins, 665). A entrada é gratuita, com retirada de senhas uma hora antes.

A peça faz uso da dualidade entre o real e o alegórico, buscando encontrar poética em um momento em que pessoas eram marcadas com estrelas no peito. Conduzida por meio das memórias de Anne escritas no diário, a sua estadia no anexo é caracterizada pelo ambiente claustrofóbico.

A peça é capaz de impactar de modo sensível e reflexivo jovens e adultos, por temas considerados cada vez mais atemporais.