Política e literatura se misturam no Fronteiras do Pensamento

Luis Filipe Gunther

A sétima noite do Fronteiras do Pensamento em 2018 teve dose dupla da literatura. O evento reuniu, ontem à noite, os escritores Javier Cercas, da Espanha, e Alejandro Zambra, chileno. De dois gêneros literários diferentes, Cercas do romance e Zambra da poesia, convergiram no tema sobre a importância da literatura no contexto contemporâneo.

Cercas fez um paralelo entre a política e a literatura. "Bons políticos são aqueles que atuam pensando em facilitar a vida do povo; bons escritores não sabem facilitar a vida do leitor", sustentou.

Zambra fez reverência à escritora brasileira Clarice Lispector e comentou o momento político brasileiro, ao ser provocado. Assim como Cercas, observou que este período é resultado da crise econômica mundial de 2008, que assim como em 1929, fez emergir movimentos conservadores de extrema direita.