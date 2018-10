Dedicada ao público infantojuvenil, a escritora gaúcha Ana Pregardier lança seu 15º livro

A escritora gaúcha Ana Pregardier lança seu 15º livro, Parque do tempo (Editora Leader, R$ 29,90), hoje à noite. A sessão de autógrafos acontece no Dado Bier do Praia de Belas Shopping (Praia de Belas, 1.181), a partir das 19h.

A obra é dedicada ao público infantojuvenil e apresenta aventuras, enigmas matemáticos e viagens no tempo. Trata-se de um livro multiverso (livro-jogo com várias realidades), no qual existem diversos finais: o aluno é estimulado a ler sua própria história, definindo finais diferentes. A ficção ainda aborda temas como educação financeira, criptomoedas, câmbio e inflação.

No mês passado, Ana Pregardier tomou posse como imortal da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil.