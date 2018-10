Islândia é protagonista do projeto Belezas do mundo nesta quarta

Maior geleira da Europa está localizada no país insular ROBERTO CONTE/DIVULGAÇÃO/JC

Acontece nesta quarta-feira (24), às 19h30min, mais uma edição do projeto Belezas do mundo, promovido pelo STB Trip & Travel na Bazkaria (rua Comendador Caminha, 324), ao lado do parque Moinhos de Vento.

Em pauta, as belezas naturais da Islândia, um dos 137 países visitados por Beto Conte, que irá comandar o bate-papo. Destaque para os parques nacionais, cachoeiras e geleiras do país europeu.

A entrada é franca, bastando confirmar presença pelo telefone (51) 4001-3000 ou pelo mv@stb.com.br.