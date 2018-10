Museu de Arte Contemporânea do RS recebe duas novas exposições

Duas exposições abrem nesta terça-feira (23), a partir das 19h, no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (sexto andar da Casa de Cultura Mario Quintana - Rua dos Andradas, 736). Territórios adulterados, de Helena d'Avila, ocupa a sala Xico Stockinger; Mukabata, de Eleneo Alcides, está na Galeria Sotero Cosme. Ambas mostras podem ser vistas até 21 de novembro, com entrada franca.

A primeira reúne 21 trabalhos e trata de um recorte da obra da artista, que se dedica à pintura desde o final da década de 1990. A curadoria é de Ana Zavadil e valoriza procedimento poético em que são usadas a apropriação e a colagem.

Já a mostra Mukabata destaca um conjunto de fotografias e vídeos registrados nos altos dos rios Tarauacá e Jordão, na Fronteira do Brasil com o Peru, na Amazônia Central. A curadoria é de Rosângela Miranda Cherem e Fabrício Tomazi Peixoto.

O público pode conferir as exposições de terças a sextas-feiras, das 9h às 18h30min, ou sábados e domingos e feriados, das 12h às 18h30min.