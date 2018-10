Larissa Bombardi fala sobre agrotóxicos em painel no Goethe-Institut

Parceria entre o Sul 21 e o Goethe-Institut Porto Alegre, o Conversas Cidadãs desta terça-feira (23) recebe a pesquisadora Larissa Bombardi para tratar do tema agrotóxicos. O evento tem início às 19h, no Auditório do Goethe (24 de Outubro, 112), com entrada gratuita por meio de distribuição de senhas a partir das 18h30min.

A conversa busca abordar diálogos entre Brasil e União Europeia sobre assunto, além de questões relativas ao Pacote do Veneno, pauta que vem sendo discutida no Congresso Nacional. Larissa atua no Laboratório de Geografia Agrária da Universidade de São Paulo e lançou, em 2017, o estudo Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.

O bate-papo será precedido pela exibição do filme Substantivo Feminino, de Daniela Sallet e Juan Zapata, que relembra a história de Giselda Castro e Magda Renner, mulheres que militaram em favor do meio ambiente, não apenas no Brasil, mas mundialmente.